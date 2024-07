Republicanos e PSB: convenção oficializa chapa majoritária em Marataízes

Os partidos Republicanos e PSB vão oficializar a chapa majoritária para a disputa da Prefeitura de Marataízes, nesta sexta-feira (20), durante convenção partidária.

O evento será realizado, das 9h às 12h, na Pousada Vista Oceânica, ao lado do Corpo de Bombeiros.

A chapa escolhida para disputar o Poder Executivo municipal é composta pelo vereador Luiz Capinzal e a ex-secretária municipal de saúde de Marataízes Cristiane França (PSB).

Além deles, também já se colocaram como pré-candidatos a prefeitos para as próximas eleições o ex-prefeito Toninho Beittencourt (Podemos) e o vice-prefeito Jaiminho (PL).

