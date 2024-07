Resultado da Mega-Sena: 3 apostas vão dividir quase R$ 170 milhões

O resultado da Mega-Sena saiu na noite desta quinta-feira (4) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O concurso 2.745 teve três apostas ganhadoras do prêmio principal: uma do Rio de Janeiro (RJ), uma de Garibaldi (RS) e outra de Planalto (RS). Todas fizeram apostas simples em lotéricas físicas e cada ganhador levará um prêmio de R$ 54.262.775,07.

A quina teve 317 bilhetes premiados, e cada um receberá R$ 22.892,78. Além disso, os 14.270 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 726,50 cada.

Assim, as dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena foram: 02 – 05 – 07 – 11 – 52 – 57.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. Os interessados podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. Entretanto, o jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Jogo Responsável da Mega-Sena

Porém, as Loterias CAIXA possuem certificação internacional em Jogo Responsável. Conheça as práticas para um jogo seguro: prevenção a jogo compulsivo e proteção a menores. Entre os objetivos principais estão:

Evitar que menores de 18 anos

façam apostas.

façam apostas. Orientar sobre prevenção e tratamento aos

danos relacionados com jogos.

danos relacionados com jogos. Orientar quanto aos possíveis danos relacionados

aos jogos, que pode ser frustrante para o apostador.

O Programa de Jogo Responsável da CAIXA segue as melhores práticas internacionais sobre o tema, por isso, somos membros e acompanhamos as orientações da WLA (World Lottery Association – Associação Mundial de Loterias), que reúne as loterias de Estado em 80 países nos 5 continentes.

A WLA propõe estruturas de gestão e dissemina as melhores práticas para orientar as organizações em diferentes áreas de conhecimento (gestão de riscos e segurança, marketing e responsabilidade social corporativa) e, ainda certifica e reconhece as organizações que seguem suas diretrizes estruturadas para o Jogo Responsável. Quanto maior o nível, maior o grau de excelência da organização.