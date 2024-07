Saúde abre processo seletivo para cadastro reserva no Espírito Santo

A Secretaria da Saúde (Sesa) publicou nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial do Estado, o extrato dos editais dos processos seletivos simplificados para formação de Cadastro de Reserva (CR), de profissionais sob contratação em regime de designação temporária.

Visando assim, atender às necessidades de excepcional interesse público nas unidades pertencentes à rede da Secretaria da Saúde (Sesa), em todo Estado do Espírito Santo, somente para as Unidades que estiverem com o Cadastro de Reserva dos Editais SESA N° 001/2024, 002/2024 e 003/2024 esgotado ou a esgotar.

As inscrições são gratuitas e tiveram início, nesta quinta-feira (4), a partir do horário de 10h, e vão até as 10h do dia 9 de julho. Elas ocorrem exclusivamente de forma on-line no site: www.selecao.es.gov.br

Ao todo, são três editais com vagas destinadas a médicos; ao nível Superior; e aos níveis Fundamental, Médio e Médio Técnico, para atuação em Unidades da rede Sesa. Os editais terão vigência de seis meses e os contratos temporários firmados com base nesses editais, terão o prazo de vigência determinado de 12 meses, podendo ser prorrogados.

O edital SESA nº 004/2024 prevê a contratação de médicos, com salário de até R$ 11.676,41, para carga horária de 40 horas semanais.

O edital SESA nº 005/2024, prevê a contratação para vagas destinadas aos candidatos com formação no Ensino Superior e salários até R$ 5.349,18.

Já o edital SESA nº 006/2024 é destinado aos candidatos com formação nos níveis Fundamental, Médio e Médio Técnico, com remuneração de até R$ 2.747,39.

A Sesa destaca a importância de os candidatos prestarem atenção ao anexo 01 de cada edital, pois esses editais visam preencher vagas, nos locais onde os cadastros de reserva já estão esgotados ou estão para se esgotar nas unidades hospitalares ou afins, conforme descrito no anexo 01 de cada edital.

Os editais, assim como a inscrição, podem ser acessados em www.selecao.es.gov.br