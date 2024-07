Saúde e bem-estar: Dia C em Mimoso beneficiou cerca de 2 mil pessoas

Demonstrando seu compromisso com a responsabilidade social, a Unimed Sul Capixaba esteve no Dia C de Cooperar, evento realizado em Mimoso do Sul na última semana, beneficiando cerca de 2 mil pessoas. Coordenado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o evento reuniu diversas cooperativas para promover ações de saúde, educação e bem-estar na comunidade.

A Unimed Sul Capixaba, que atua em 30 municípios, reafirmou seu compromisso com os princípios cooperativistas, oferecendo atendimentos gratuitos e orientações de saúde à população. Os serviços incluíram aferição de pressão arterial, pesagem e orientações sobre prevenção de doenças, demonstrando o impacto positivo da cooperativa na qualidade de vida local.

Além das orientações em saúde, o evento contou com orientação financeira, atividades culturais e recreativas para crianças e adultos, promovendo a conscientização e o engajamento da comunidade em prol de um futuro mais sustentável.

O diretor vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, ressaltou a importância do cooperativismo e do evento: “Participar do Dia C de Cooperar é uma oportunidade de reforçar nossos valores e contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. Este evento simboliza a força das cooperativas em transformar comunidades e promover um futuro melhor”.

Adriana Sarzedas, nutricionista da Unimed Sul Capixaba, foi um dos 50 voluntários que contribuíram para a realização do evento. Ela participou da ação de 2023, em Cachoeiro de Itapemirim, e este ano fez questão de marcar presença novamente. “Estamos contentes de trazer orientação, de poder ajudar a população de alguma forma, já que ela ainda está carente de algumas ações e necessidades”, disse.

Com a mobilização de aproximadamente 20 voluntários, a Unimed Sul Capixaba demonstrou mais uma vez seu papel fundamental no apoio e desenvolvimento da comunidade local, fortalecendo a intercooperação e o espírito de solidariedade que movem o cooperativismo.