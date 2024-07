Segurança Cidadã: observatório projeta execução de ações no ES

Nessa segunda-feira (1º) o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) recebeu o Comitê Executivo do Observatório da Segurança Cidadã (CEOSC) composto pelas Secretarias de Economia e Planejamento (SEP), da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), de Controle e Transparência (Secont), Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e IJSN.

O encontro visou à apresentação do que foi produzido pelo Observatório até o momento, assim como o que ainda deverá ser entregue ainda este ano.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Coutinho Ricas o alinhamento entre as instituições é fundamental: “Nosso Estado é referência no País em transparência e planejamento de ações dentro da Segurança Pública e Defesa Social. Esse encontro é muito importante dentro de nossas ações, que visam alinhar a atuação entre os órgãos governamentais, com objetivo de oferecer serviços de qualidade para nossa população, como nos direciona o governador Renato Casagrande, dentro do programa Estado Presente”.

O diretor-geral do IJSN, Pablo Lira, destacou o caráter de transparência da atuação do OSC: “O Observatório da Segurança Cidadã trabalha a partir de quatro eixos: estudos e pesquisas, cursos, apoio técnico e transparência, esta reunião buscou justamente aplicar este último eixo, dando visibilidade ao que tem sido realizado, com toda transparência devida”, explicou Lira.

Neste ano de 2024, o Observatório da Segurança Cidadã, entre diversas atividades, tem em destaque quatro estudos: Pesquisa de Perfil e Profissiográfica das GCM/ES, Segunda Avaliação de Impacto do Estado Presente em Defesa da Vida, Pesquisa de Vitimização do ES e a Avaliação Análise Executiva da Rede Abraço.

Na avaliação do diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio, a reunião é importante para o Observatório da Segurança Cidadã ter um papel mais efetivo no combate à criminalidade no Estado. “Além de hospedar as informações do Observatório em nosso Data Center, desenvolvemos e mantemos soluções que ajudam os órgãos de segurança pública a obter dados estratégicos e vitais para uma atuação mais ágil e eficiente”, afirmou.

Para os próximos meses está prevista a entrega do Painel BI e Seminário GCMs / ES, do Campo da Pesquisa de Vitimização, do Sumário Executivo e Relatório Final da Pesquisa Rede Abraço, Relatórios Finais – Proposta de Distribuição de Efetivo – DPES e PCI e do Painel de Indicadores de Violência contra Mulheres.

O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, ressaltou a importância das reuniões de alinhamento entre os órgãos governamentais para o aprimoramento da transparência pública. “Além de assegurar que os projetos que estão sendo desenvolvidos se tornem acessíveis para a sociedade capixaba, as iniciativas promovidas pelo Observatório da Segurança Cidadã em colaboração com a Secont reforçam o compromisso do nosso Estado com a promoção de uma gestão pública íntegra, transparente e cada vez mais alinhada às perspectivas e necessidades dos cidadãos”, disse.

Durante o mês de junho também foi realizada pelo OSC a 6ª edição do Curso de Análise Criminal, que somada às edições anteriores já capacitou mais de 200 alunos para trabalhar dados e informações como ferramenta operacional para tomada de decisão na segurança pública e da gestão na atividade policial.