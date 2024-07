Seleção busca ampliar atuação do Bandes no interior do Espírito Santo

O acesso ao crédito para empresas de diferentes portes e segmentos é fundamental para o desenvolvimento regional equilibrado da economia, fomentando investimentos e gerando empregos para a comunidade. Para ampliar e facilitar o acesso às linhas de financiamento disponibilizadas às empresas capixabas, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) lançou, nessa quinta-feira (04), o primeiro edital para credenciamento de correspondentes bancários.

As inscrições estarão abertas até o dia 25 (quinta-feira), inicialmente apenas para empresas constituídas sob a forma de serviço social autônomo ou entidade sindical de grau superior.



Das 526 mil empresas ativas no Espírito Santo, 31,9% são micro e pequenas empresas (MPEs), totalizando cerca 168 mil organizações, de acordo com dados da Receita Federal compilados pelo DataSebrae. Os correspondentes bancários do Bandes atuarão de forma estratégica, com foco nestes negócios, auxiliando os clientes nas operações de crédito para capital de giro e tornando o acesso ao crédito mais rápido e eficiente.



“Estamos comprometidos em fornecer soluções financeiras acessíveis, competitivas e personalizadas para atender às demandas destes negócios e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Liberamos R$ 51 milhões para MPEs de 24 municípios no primeiro semestre de 2024 e pretendemos aumentar esse alcance com o atendimento dos correspondentes bancários”, declarou o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive.



No ano passado, 143 micro e pequenas empresas de 23 municípios tiveram o apoio financeiro do banco capixaba, com repasses que totalizaram R$ 40 milhões.



Este é um público que, de acordo com a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi, não pode ser negligenciado por um banco de desenvolvimento. “Essa ação estratégica vai permitir que o Bandes consiga escalar suas operações de crédito e que as empresas possam acessar o Bandes de maneira mais fácil, com um crédito mais célere e desburocratizado. É importante ressaltar que a contratação de correspondentes bancários é uma atribuição regulamentada pelo Banco Central e o Bandes vai seguir todos os passos para garantir a conformidade dessas operações”, afirma.

O Bandes mais próximo das empresas capixabas

Atualmente, o Bandes não tem agências regionais para atendimento e sua sede fica no Centro de Vitória. A presença de correspondentes no interior do Estado é uma estratégia do banco para facilitar e ampliar o acesso ao crédito para as empresas locais. Com isso, é possível oferecer um atendimento mais próximo, ágil e personalizado, orientando as empresas durante todo o processo de solicitação de crédito.



O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, área diretamente impactada com o novo modelo, aponta outro aspecto importante da contratação: a interiorização do desenvolvimento. “A presença de correspondentes bancários é fundamental para ampliar o acesso ao crédito em todo o Espírito Santo. Com a expansão da rede de atendimento do Bandes, mais empresas terão a oportunidade de investir e crescer, impulsionando o desenvolvimento regional”, destaca.



Sobre os impactos da implementação na economia capixaba, o diretor-presidente Marcelo Saintive diz que há um grande potencial para a expansão do acesso ao crédito. “Os correspondentes fazem parte de um modelo já regulado, consagrado e que se adequa ao que acreditamos ser o caminho ideal. Queremos espalhar os nossos serviços, mas não pode ser abrindo agências. Acredito que é possível dobrar a quantidade de municípios com operações do Bandes até o final de 2025″, afirma Marcelo Saintive.



O financiamento para capital de giro permite que as empresas organizem as despesas operacionais. É uma opção para manter o fôlego, garantir as atividades e se preparar para futuros investimentos.

Sobre o edital

O edital do Bandes está aberto para credenciamento de pessoas jurídicas privadas constituídas sob a forma de serviço social autônomo ou entidade sindical de grau superior para atuarem como correspondentes bancários do Bandes no Espírito Santo. Os correspondentes contratados serão responsáveis por receber e encaminhar as propostas de crédito de empresas do Simples Nacional, além de coletar informações cadastrais, documentos e acompanhar as operações. Acesse aqui!



Informações sobre linhas de financiamento: www.bandes.com.br/credito