Sextou com mudança no tempo! ES pode ter chuva em várias regiões

Nesta sexta-feira (19), chove rápido no pela manhã e à noite, na região Norte e Litoral Nordeste, Grande Vitória, região Serrana e Sul, devido aos ventos costeiros que transportam umidade para o continente, com abertura de nuvens ao longo do dia.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, na região Noroeste, divisa com Minas Gerais, o dia segue com sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.