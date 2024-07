Skate, Aço e Arte: curta capixaba aborda temas importantes no ES

Um documentário de 27 minutos que se aprofunda no universo urbano, explorando a intersecção entre skate, arte e sustentabilidade. Assim é o curta capixaba “Skate, Aço e Arte”, uma produção audiovisual que, por meio de entrevistas e narração, destaca a influência do esporte na relação das pessoas com as cidades. Além de abordar temas como mobilidade urbana, práticas sustentáveis, como o uso do aço, e empoderamento feminino.

O curta-metragem será lançado oficialmente no próximo dia 7 de agosto, às 19 horas, no Brizz (Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 – Enseada do Suá, em Vitória). O evento será exclusivo para convidados, entretanto 20 ingressos serão distribuidos através de uma promoção no Instagram oficial do Brizz.

Gravado nos municípios capixabas Serra e Vitória e Joinville em Santa Catarina, o projeto é patrocinado pela ArcelorMittal, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Além disso, foi produzido pela Marcolini Filmes, uma empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado brasileiro de audiovisual, sob direção de Gustavo Marcolini.

O documentário, entretanto, é narrado a partir dos depoimentos de artistas envolvidos com o skate, destacando a importância da cultura, da moda, das artes visuais e da música nesse universo urbano. Traz histórias que servem de referência para a construção de cidadania, o convívio na vida urbana e a interação social por meio do esporte e da arte, demonstrando o valor das boas práticas que fazem a diferença na sociedade. A produção também evidencia a interação e participação direta do aço na arte e no esporte, destacando-o como uma alternativa sustentável para um futuro melhor nas grandes cidades.

Locomoção Sustentável

No filme, os skatistas Kaio Carvalho e Ananda Araújo andam de skate pelas ruas das cidades, mostrando que existe uma alternativa para locomoção sustentável e que é pura arte. Os artistas capixabas renomados José Carlos Villar e Ana Paula Castro têm participação especial no projeto: eles fizeram obras exclusivas para o filme, com inspiração no skate. O americano Jay Bentley, da banda Californiana BAD RELIGION, também foi entrevistado para o curta e faz parte da trilha sonora.

“O filme também traz os skatistas Augusto Akio (o “Japinha”) e Luigi Cini, atletas confirmados para as Olimpíadas de Paris deste ano. Luigi, inclusive, é forte candidato para trazer o ouro para o Brasil. Além disso, temos a participação superespecial do primeiro campeão mundial de Skate, na modalidade Street, Carlos Piolho, nessa produção com abordagem diferente, misturando arte, esporte e sustentabilidade, e criada para mudar os conceitos e renovar as ideias para um melhor futuro nas nossas vidas nas cidades”, explicou o diretor Gustavo Marcolini.

O vídeo também tem como objetivo fomentar a intersecção entre arte e a urbanidade do skate, estimulando atividades culturais e esportivas. Assim como cidadania cultural, acessibilidade artística e diversidade. Além disso, incentiva o uso de meios de transporte alternativos como forma de proteção ao meio ambiente e consciência sobre a interação do ser humano com as cidades.

“Esse é um material audiovisual que retrata a cultura do skate como força criativa de uma juventude urbana. A ideia é inspirar e valorizar ainda mais nossa produção artística e cultural local, assim como estimular jovens criadores e artistas a desenvolverem suas próprias obras. É um projeto inspirador que mostra a presença do esporte, do nosso produto, o aço, e da arte na transformação social, alinhando-se perfeitamente a conceitos fundamentais para a ArcelorMittal como inovação, sustentabilidade e compromisso com as comunidades”, afirma Carla Brunoro, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da empresa.