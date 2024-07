Sol aparece entre nuvens nesta quarta (17); confira a previsão do tempo

A quarta-feira (17) será com muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida, entre a madrugada e manhã, no litoral do Estado, com abertura de nuvens no decorrer do dia.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, nas demais áreas do Estado, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuvisco rápido entre a madrugada/manhã, com abertura de nuvens ao longo do dia. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, com chance de chuvisco somente no litoral da região. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuvisco rápido entre a madrugada/manhã, com abertura de nuvens ao longo do dia. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.