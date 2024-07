TCE-ES julga contas de prefeituras e câmaras; confira os resultados

Nas últimas sessões do plenário e das câmaras, os conselheiros do TCE-ES aprovaram as contas anuais das prefeituras de Afonso Cláudio e de Jaguaré . Já as contas da Câmara de Vitória , portanto, estão regulares.

Confira:

Prefeitura de Afonso Cláudio

Estão aprovadas as contas de 2022 da Prefeitura de Afonso Cláudio, período em que esteve sob responsabilidade de Stewand Berger e Luciano Roncetti Pimenta.

A decisão do TCE-ES se deu por voto do relator do processo, conselheiro Davi Diniz.

Prefeitura de Jaguaré

Já as contas de 2022 da Prefeitura de Jaguaré, o TCE-ES aprovou com ressalvas. Na ocasião, o responsável era Marcos Antônio Guerra Wandermurem.

Contudo, o relator do processo, conselheiro Rodrigo Coelho, manteve no campo das ressalvas uma irregularidade relacionada à insuficiência de recursos para abertura de créditos adicionais.

Câmara de Vitória

Por fim, a prestação de contas do exercício de 2023 da Câmara de Vitória obteve parecer regular. Os responsáveis eram Leandro Piquet de Azeredo Bastos e Antônio Eduardo Oliveira Santos.

É o voto do relator do processo, conselheiro Luiz Carlos Cicilliotti.

Contas de prefeitura do Sul julgadas pelo TCE-ES

Porém, o TCE-ES também apreciou, nas últimas sessões, as contas das prefeituras municipais de Marechal Floriano, Itaguaçu e Vargem Alta.

Além disso, também julgou-se as contas do Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim.

Prefeitura Municipal de Vargem Alta

A prestação de contas anual de 2022 da prefeitura de Vargem Alta também foi aprovada pela Corte de Contas. O responsável naquele ano era Elieser Rabello.

Entretanto, a decisão se deu por voto do relator, conselheiro Luiz Carlos Cicilliotti.

Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relator: Marco Antônio da Silva

Responsáveis: Eder Botelho da Fonseca, Valquíria Salvador Bernabé

Decisão: Regular com ressalvas