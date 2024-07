Turismo empregou cerca de 188 mil pessoas no ES no primeiro trimestre

O Boletim Economia do Turismo no Espírito Santo (ES), realizado em parceria entre a Secretaria do Turismo (Setur), o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), trouxe boas notícias no primeiro trimestre de 2024. Segundo o levantamento, o número de pessoas ocupadas no turismo apresentou um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior, apesar de uma leve queda comparada ao último trimestre de 2023.

O relatório revela que, no primeiro trimestre deste ano, aproximadamente 188 mil pessoas estavam empregadas em atividades características do turismo no Espírito Santo. Aliás, este número é superior aos 168 mil registrados no mesmo período do ano passado. No entanto, é menor que os 196 mil empregados no último trimestre de 2023. Esses dados mostram uma recuperação gradual do setor, refletindo a retomada das atividades turísticas após as dificuldades enfrentadas nos anos de pandemia.

O setor de alimentação continua sendo o maior empregador dentro do turismo. São mais de 101 mil pessoas, seguido pelo setor de transporte, que emprega cerca de 64 mil indivíduos. Esses segmentos juntos representam quase 90% das ocupações no turismo capixaba. Este crescimento no emprego é um indicativo positivo de que a economia do turismo no Estado está em uma trajetória de recuperação e expansão.

Turismo no ES

Pela primeira vez na série histórica, o percentual de ocupados na informalidade é menor do que a média das demais atividades econômicas no Estado. O boletim aponta que 31,1% dos trabalhadores do turismo no Espírito Santo estão em ocupações informais, ligeiramente menor do que a média de informalidade observada em outras atividades, que é de 31,7%. Isto representa um avanço no setor, impactando positivamente ao integrar a cadeia produtiva à seguridade social.

Além do incremento da formalidade no setor, foi observado também um aumento na média salarial, que apresentou o maior valor da série histórica: R$ 2.866,93, totalizando R$ 529,21 milhões de massa de rendimento no primeiro trimestre.

Geração de empregos

No aspecto da criação de empregos formais, o Espírito Santo gerou 273 novos postos de trabalho celetistas no turismo no primeiro trimestre de 2024. Este saldo positivo é um reflexo do aumento nas admissões, que totalizaram 10.182, em contraste com os 9.909 desligamentos registrados no período. O setor de transporte se destacou, criando 478 novos empregos, enquanto o segmento de alojamento teve uma redução de 164 postos. Esses resultados mostram um movimento positivo no mercado de trabalho turístico capixaba, contribuindo para a estabilidade e crescimento econômico do Estado.

O secretário de Turismo do ES, Philipe Lemos, comemorou o resultado: “O Boletim revela um crescimento significativo no número de pessoas empregadas no setor de turismo no primeiro trimestre de 2024, com cerca de 188 mil ocupados. Este avanço reflete nossos esforços contínuos para revitalizar o setor, promovendo o Espírito Santo como um destino atrativo e seguro.”