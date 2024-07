Ufes abre vagas para professores; saiba como participar da seleção

Terá início, a partir de 5 de agosto, o período de inscrições para três vagas de professor do quadro permanente da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

As oportunidades são para o campus de Goiabeiras, em Vitória, e serão distribuídas da seguinte forma: uma vaga para ampla concorrência, ofertada pelo Departamento de Serviço Social; uma vaga para pessoas com deficiência (PcD), ofertada pelo Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais; e uma vaga para pessoas pretas e pardas (PPP), ofertada pelo Departamento de Engenharia Civil. Para todos os cargos, o regime de trabalho será de 40 horas, em dedicação exclusiva.

As inscrições serão recebidas até 4 de setembro, pelo e-mail de cada departamento, informado no edital (anexado abaixo). Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 250, podendo ser solicitada isenção, para os casos definidos no documento, até 10 dias antes da data de encerramento da inscrição.

Os pré-requisitos para se candidatar, os documentos necessários para a inscrição, os programas para cada cargo e demais informações podem ser obtidas no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) e nos sites dos departamentos ofertantes, responsáveis pelas seleções e pela divulgação dos resultados.