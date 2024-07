Últimos dias para inscrições na 7ª  Edição da Corrida do Soldado

Em 11 de agosto, a cidade de Vila Velha será palco da aguardada 7ª edição da Corrida do Soldado, organizada pela ASPRA-ES (Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo).

Este evento anual, que combina esporte, saúde e confraternização, atrai não apenas o público militar, mas também entusiastas de corridas de rua de toda a sociedade civil.

O percurso de 10 km pelas orlas da cidade de Vila Velha, terá largada no Boulevard Shopping e seguirá pela costa das praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa, tendo a linha de chegada na Prainha de Vila Velha, oferecendo aos participantes vistas panorâmicas das praias locais.

A Corrida do Soldado não é apenas uma competição, mas um evento com propósito, inclusive oferecendo uma inscrição solidária com 50% de desconto mediante a doação de 2 litros de leite, que serão doados a instituições carentes. Além da vitória na linha de chegada, os corredores poderão desfrutar de pontos de hidratação, massagens, música ao vivo e atividades para crianças.

Como na edição passada, a organização espera proporcionar as oficinas militares com demonstrações emocionantes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Missões Especiais (BME), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Penal, além entre outras atividades.

Não perca a chance de participar deste evento único! As inscrições estão na reta final e podem ser realizadas até 31 de julho, através do site Ticket Sports: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-do-soldado-aspra-es-7-edicao-38212

Serviço:

Evento: 7ª Edição Corrida do Soldado ASPRA-ES

Data: 11 de agosto de 2024

Local: Vila Velha, ES

Percurso: Largada no Boulevard Shopping, chegada no Parque da Prainha de Vila Velha

Inscrições:

Inscrição Solidária (Meia): R$ 130,00 + 2 litros de leite Longa Vida

Associados ASPRA-ES: R$ 65,00

Dependentes de Associados: 10% de desconto na inscrição solidária

Servidores da Segurança Pública: R$ 117,00