Venda Nova: PL lança pré-candidato para disputar comando da prefeitura

O Partido Liberal (PL) lançou Rafael Monteiro como o seu pré-candidato oficial à prefeitura nas eleições em Venda Nova do Imigrante.

O evento foi realizado na última quinta-feira (27) em um galpão no município. Importantes figuras políticas compareceram ao encontro. Entre os destaques, estavam os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Gilvan da Federal e Sargento Fahur, além dos deputados estaduais Wellington Callegari e Lucas Polese.

O senador Magno Malta e o ex-presidente Jair Bolsonaro participaram por meio de uma ligação de vídeo ao vivo, reforçando o apoio ao pré-candidato.

Com a promessa de uma pré-campanha focada no desenvolvimento e no bem-estar da população, Monteiro inicia sua jornada com grande expectativa.

“Eu penso que jamais deveria ocorrer uma festa, se não tivermos com nossos pediatras de plantão na cidade ou nossa fila da saúde resolvida. Nosso projeto é cuidar de gente. Nosso projeto é fazer Venda Nova do Imigrante prosperar e dessa forma todos terem condições de melhorar sua qualidade de vida. O meu propósito é Governar nossa cidade, e Governar é Servir!”