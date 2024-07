Vídeo do ‘grito’ das candidatas no Miss Espírito Santo viraliza na web

No último dia 20, Letícia Galvão, representante de Guarapari, foi coroada a Miss Universo Espírito Santo de 2024. O evento reuniu 24 candidatas, que representaram suas cidades na etapa estadual da premiação. No entanto, um vídeo do ‘grito’ das candidatas tem chamado a atenção das redes sociais nesta semana.

No TikTok, o vídeo com o ‘grito’ das candidatas possui mais de 342 mil visualizações. “Por que tem que gritar assim”, questionou um internauta. “O grito de guerra da Serra foi o melhor”, pontuou outra internauta.

No entanto, o ‘grito’ das candidatadas é uma tradição do concurso, que gritam o nome e de onde são. Além do ‘grito’, a noite de gala contou com atrações artísticas e culturais que abrilhantaram a noite.

O concurso contou com uma coreografia de abertura assinada pelo coreógrafo Robert Fernandes. Logo após, aconteceram os desfiles de traje de banho e trajes de gala com música ao vivo pela cantora capixaba Morenna.

Miss Universo Espírito Santo 2024

A coroada da noite, Letícia Galvão foi a médica veterinária. Ela tem 25 anos e 1,73m de altura. Sendo assim, como venceu o concurso estadual, agora ela vai representar o Espírito Santo no Miss Universo Brasil 2024. O evento será no dia 19 de setembro em São Paulo.