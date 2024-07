Vila Velha é a cidade do ES com mais empresas abertas desde 2021

Dentre todas as atuais gestões municipais, Vila Velha é a cidade capixaba que registrou a abertura do maior número de novas empresas entre janeiro de 2021 e maio de 2024.

De acordo com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), nos últimos três anos e meio foram criados 50.721 novos empreendimentos em Vila Velha, o que deixa o município no topo do ranking estadual. A Serra ficou em segundo lugar, com 48.327 empresas abertas no mesmo período, e Vitória, em terceiro, com 36.814 novos empreendimentos.

No acumulado de 2021 a 2024, Vila Velha não apenas liderou a abertura de novas empresas como também ganhou projeção como um dos principais polos de atratividade para novos negócios no Espírito Santo e uma das cidades do Estado com maior vocação para o empreendedorismo. Não foi por acaso que Vila Velha recebeu o “Selo Diamante”, prêmio que simboliza o reconhecimento do Sebrae/ES pelo notável desempenho da gestão canela-verde no programa “Cidade Empreendedora”.

Mais 5.618 empresas abertas só no 1º quadrimestre

Com trajetória crescente na atração de novos negócios, investimentos e empreendimentos, Vila Velha exerce grande protagonismo no mapa de desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Dados da Junta Comercial revelam que apenas nos primeiros quatro meses deste ano, 5.618 novos negócios foram estabelecidos na cidade, um desempenho 5,5% superior ao do primeiro quadrimestre de 2023.

Os números indicam, ainda, que o empreendedorismo canela-verde passa por um contínuo processo de expansão. Tanto que, de janeiro a abril de 2024, 6.645 novos negócios foram formalizados em Vila Velha, o que corresponde a um crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2023.

Graças às políticas de desenvolvimento implementadas a partir de 2021, hoje Vila Velha mantém 75.681 empresas em pleno funcionamento. Juntas, elas garantem um total de 114.855 empregos diretos, com carteira assinada, no mercado de trabalho formal do município. Só em abril de 2024 Vila Velha registrou a abertura de 1.527 novos empreendimentos: o maior número de toda a sua história.

Cultura empreendedora

Os resultados da cultura empreendedora implementada pela atual gestão também surpreenderam e levaram Vila Velha a se tornar a 11ª do Brasil com “melhor cultura empreendedora” e a 6ª melhor em “capital humano”. Além disso, a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) apontou Vila Velha como a melhor cidade capixaba para se empreender e a 29ªdo Brasil.

Por estes diferenciais, Vila Velha também liderou o ranking do número de empresas ativas da Grande Vitória em 2023, com um total de 71.449 empresas em funcionamento, atuando nas mais diversas atividades econômicas do município.

3º cidade do Brasil com menor tempo de abertura de empresas

Líder em desburocratização, geração de empregos e fomento ao desenvolvimento econômico sustentável no Espírito Santo, Vila Velha conquistou o terceiro lugar geral no ranking nacional das cidades com menor tempo de abertura de empresas, conforme estudo do Centro de Liderança Pública (CLP).

O estudo é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos envolvendo projetos, ações e programas de gestão municipal, planejados e executados para incentivar a abertura de novas empresas. Em Vila Velha, o tempo médio para a abertura de empresa é de apenas 9 horas: uma referência para o Espírito Santo e o Brasil.

Maior estoque de empregos da história da cidade

Everaldo Colodetti, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, ressalta que a atual gestão atingiu um recorde na geração de trabalho e renda na cidade, onde o estoque de empregos chegou a 112.932 trabalhadores em janeiro de 2024: o maior da história de Vila Velha, desde que o Novo Caged foi implantado, em substituição ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) das empresas.

“Pesquisas mostram que em 2023, o cenário econômico de Vila Velha foi caracterizado por uma grande diversidade, que contou com a pujança de setores como os de Serviços (com 41.750 estabelecimentos), Comércio (13.919 estabelecimentos), Indústria (4.152 estabelecimentos) e Construção (3.445 estabelecimentos), entre outros. Neste período, o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios liderou o empreendedorismo em Vila Velha. O setor conquistou o 1º lugar no Estado com a abertura de 7.569 novas empresas em 2023. A promoção de vendas seguiu de perto, contribuindo com a abertura de 6.891 empreendimentos, enquanto o comércio varejista de bebidas registrou mais 5.066 novas empresas”, informou Colodetti.

Segundo o secretário, com este desempenho, Vila Velha também passou a liderar o ranking de geração de empregos no Espírito Santo e fez com que a receita municipal pulasse de R$ 1,232 bilhão em 2020 para R$ 2,026 bilhões em 2024: um crescimento de 64,36% no período.

“Nos últimos três anos e meio, Vila Velha simplificou os procedimentos administrativos, modernizou a legislação, digitalizou os serviços municipais, desburocratizou as atividades econômicas e garantiu maior acesso do setor produtivo às linhas de crédito. Todas essas inovações, que faziam parte do Plano de Governo da atual gestão municipal, já foram implementadas. Isso trouxe de volta empresas que haviam deixado a cidade para se instalar em municípios vizinhos; fez com que as empresas locais continuassem em Vila Velha e ampliassem seus negócios; e atraíram mais investimentos para o município, incluindo empresas de outros estados do Brasil e também multinacionais”, concluiu Everaldo Colodetti.