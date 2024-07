Violência no Espírito Santo: vítimas vivem momentos de terror

Um assalto em uma residência na zona rural do Espírito Santo terminou com a morte de um homem em Pancas.

De acordo com a Polícia Militar, no início da madrugada deste domingo (30), o Ciodes foi informado que dois indivíduos haviam entrado em uma residência na zona rural e amarrado a moradora.

Segundo informações, o marido da vítima foi levado pelos suspeitos em um veículo. No local, os militares encontraram a mulher no portão da casa, onde ela disse que estava na rua, com seu carro, e quando entrou no quintal da residência para estacionar o veículo, ouviu o marido pedindo para ela não se assustar, pois o imóvel tinha sido invadido.

“A moradora notou que havia dois indivíduos, encapuzados, no interior da residência com o marido dela. O homem estava com os punhos amarrados. Ela também teve os punhos amarrados pelos suspeitos, que subtraíram três celulares que estavam nas mãos da vítima”, afirma a PM.

Os suspeitos ainda roubaram R$ 25 mil, em espécie, que estavam no cofre e pediram a chave do carro da mulher. Assim, eles colocaram o homem no interior do veículo e fugiram. A mulher foi trancada em um quarto e quando conseguiu sair, pediu ajuda a vizinhos.

Pela manhã, de acordo com a PM, os militares encontraram uma vítima, de sexo masculino, em óbito, por disparos de arma de fogo, no interior de um veículo que estava parado em um local ermo, próximo a uma fazenda. O veículo foi guinchado e a perícia acionada.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.