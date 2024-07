 “Vou promover um mandato coletivo”, diz Julio da Fetaes

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil), dará posse a Julio Cezar Mendel (PT), nesta segunda (8), às 15 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. Primeiro suplente da Federação PT, PV, PC do B, para ocupar vaga no cargo de deputado estadual, em razão da licença sem vencimentos concedida na quinta-feira (4) ao deputado João Coser (PT), que se licenciou para disputar a prefeitura de Vitória.

Filiado ao PT, Julio Cezar Mendel é conhecido como Julio da Fetaes – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo (Fetaes), entidade que preside. Nas eleições de 2022, conquistou 11.507 votos. Ao portal AQUINOTICIAS.COM, Julio falou com exclusividade sobre suas expectativas ao assumir a vaga na Assembleia.

Mandato coletivo

“Minha expectativa é das melhores, pois pretendo dar continuidade ao trabalho desenvolvido na Fetaes, na promoção da defesa dos direitos e interesses dos milhares de trabalhadores e trabalhadoras do campo e das cidades capixabas”, disse.

Possibilitar que as políticas e direitos sociais promovam igualdade de oportunidade para todos e cheguem efetivamente até as famílias que tanto necessitam também é um dos objetivos de Julio.

“Minha principal meta é promover um mandato coletivo, ouvindo todos os setores da sociedade, para apresentar projetos e políticas que vão de encontro à promoção do desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental das cidades capixabas. Um mandato eletivo, onde mulheres, jovens, idosos, quilombolas, negros e todas as minorias possam ser ouvidas e se sentirem representadas”, firmou.

Outra pauta que o parlamentar pretende acompanhar de perto é a da segurança pública, que receberá atenção especial, segundo ele, do seu mandato, além da educação, geração de emprego e renda no campo e nas cidades, e a qualificação profissional de jovens.

A agricultura familiar, grande pilar econômico do Estado, será bandeira de destaque para Julio. “Levaremos ao legislativo propostas de políticas públicas solidas voltadas ao fortalecimento, desenvolvimento de homens e mulheres do campo, por meio de crédito subsidiado, moradia popular, cultura, esporte, lazer, dentre outras políticas. Por fim, nos comprometemos a fazer um mandato popular, voltado para o povo e para aqueles que mais precisam, levando alimentos saudáveis às mesas das milhares de famílias que vivem em situação de extrema pobreza em nosso Estado”, finaliza o parlamentar.

Parceiro de Casagrande

Presente nas inaugurações realizadas pelo governo do Estado, na sexta-feira (5), em Alegre e Muniz Freire, na Região do Caparaó, Julio da Fetaes foi elogiado por Casagrande pelo trabalho que já desenvolve. Convidado para falar ao público presente, Julio reafirmou o compromisso com o governador e colocou o mandato à disposição da população.

Foto: AQUINOTICIAS.COM | Diorgenes Ribeiro