☃️ Geada e neve no Brasil! Temperaturas caem durante o fim de semana

Podemos ter geada e neve no Brasil no fim de semana? A onda de calor que se estabeleceu sobre o Brasil nos últimos dias elevou muito as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

De acordo com a Climatempo, as temperaturas muito acima do normal para agosto foram observadas esta semana. Agora, uma nova intensa queda de temperatura começa a ocorrer com a chegada de uma grande forte frente fria ao país.

Ainda, segundo a Climatempo, esta forte frente fria avança sobre o Sul do Brasil e a chuva e a queda de temperatura já estão sendo sentidos nos três estados da região.

É nesta sexta-feira (23) que a chuva se espalha mais sobre a região Sul e a população começa a sentir uma queda de temperatura mais acentuada. Além disso, os efeitos dessa frente fria vão ser sentidos também em parte de Mato Grosso do Sul e até mesmo no estado de São Paulo.

Geada e Neve no Brasil

O fim de semana pode ter geada e neve no Brasil. Isso porque à medida que esta frente fria avança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, o ar frio de origem polar avança pelo interior do país. Com isso, várias áreas destas duas regiões também vão sentir uma grande queda de temperatura.

A entrada do ar frio de origem polar volta a derrubar as temperaturas nos três estados da região. O destaque será a madrugada do domingo (25).

Aliás, as cidades mais altas da Serra Catarinense podem registrar neve entre a madrugada e a manhã do domingo (25). Isto, porque teremos resquício de umidade e ar frio ganhando força. O fenômeno pode ser registrado em São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom Jardim da Serra.

Mas, atenção! A possibilidade de neve ainda é pequena. No entanto, não está descartada a condição para outros tipos de precipitação invernal

Portanto, a condição, também é de geada ampla e moderada em cidades do centro-oeste, sul e norte catarinense. Isso porque as mínimas podem ficar abaixo dos 4ºC.