🍀 Sorte no ES: mais uma aposta do Estado fatura ‘bolada’ na Lotofácil

Mais um capixaba acordou feliz nesta quarta-feira (21). Uma aposta do Espírito Santo faturou uma bolada na Lotafácil.

Segundo a Caixa Econ√īmica, uma aposta registrada na Loteria Sorte Grande, em Cariacica, acertou os 15 n√ļmeros do concurso 3186 e vai dividir o pr√™mio principal com outra aposta vencedora. Cada um vai levar a quantia de R$ R$410.013,65.

Os n√ļmeros sorteados no resultado da Lotof√°cil foram: 01 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20-21 – 23 – 25.

