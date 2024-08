Acacci lança coleção beneficente em parceria com artista alemã

Segundo a organização, o Arte Acacci veio para agregar valor artístico ao portfólio de produtos da instituição, unindo a arte contemporânea à linguagem estética da moda e do design. Com edições bianuais, a primeira temporada traz a “Coleção Liebermann”, com camisetas, bloco de ideias, nécessaire e artebags com seis artes exclusivas assinadas pela artista

alemã Heidi Liebermann.

A diretora artística do Liebermann Projetos Criativos e curadora do

projeto, Rosa-Nina Liebermann, contou que o ArteAcacci trouxe a energia

positiva e a alegria das artes de Heidi para as peças. “Nós fizemos uma

curadoria de imagens que trouxesse a infância e lembrasse brincadeira de

criança. A coleção está linda e com todas as peças produzidas por

empresas capixabas. Estamos apaixonados por este projeto e esperamos que

encante.”

O presidente do Conselho de Administração, Robson Melo, frisou a

importância da instituição para o apoio às famílias de crianças e

adolescentes com câncer. “Há 36 anos acolhemos essas famílias com muito

carinho. É um momento em que precisam de muito apoio em todas as

dimensões da vida e o brincar se torna algo terapêutico. Hoje, estamos

unindo arte e solidariedade em prol deles. Todo o recurso da venda das

peças será aplicado para ajudar mais crianças”.



Presenças

Participando do evento, o governador Renato Casagrande reforçou a

importância do trabalho da instituição para a sociedade. “A Acacci nos

ajuda a governar quando presta esse trabalho social. A instituição é uma

referência para todos e traz efeitos na vida dessas pessoas. Esse

projeto vai ser um sucesso”, celebrou.



Para a campanha de lançamento do ArteAcacci, sete influenciadores foram

convidados para serem embaixadores do projeto: o músico Antônio Oliveira

Júnior, a jornalista Eliana Gorritti, o relações públicas Kaiky Plaster,

a campeã mundial de Bodyboard Neymara Carvalho, a ativista e

empreendedora cultural Priscila Gama, a consultora de imagem Renata Cani

e a modelo Saly Pio.



Sobre as peças:

As peças da “Coleção Liebermann” já estão disponíveis no site e na loja

da Acacci, em Jardim Camburi, com produtos a partir de R$ 14,99, com

100% da renda revertida para a instituição. Também será possível

adquirir os produtos nas lojas parceiras: Ivan Aguilar e Luciana Melo

Perfumes, na Praia do Canto; e nas unidades da Borana do Shopping Praia

da Costa e da Praia do Canto.



A Acacci é uma organização da sociedade civil fundada há mais de 35

anos, que se dedica ao apoio e assistência a crianças e adolescentes com

câncer. A entidade oferece suporte biopsicossocial, integrativo e

complementar, além de programas de educação e conscientização sobre a

doença, buscando melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas

famílias. Somente em 2023, foram mais de 400 beneficiários e cerca de

1.300 hospedagens.