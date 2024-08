Acidente grave entre moto e carreta mata motociclista na BR-101

Uma motociclista morreu em um acidente grave entre uma moto e uma carreta na manhã desta segunda-feira (12), no km 269 da BR-101, no município da Serra. A identifidade dela não foi informado.

Leia também: Operação flagra 83 infrações por bafômetro em Venda Nova do Imigrante

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 06h20. A vítima, que conduzia uma Honda Biz 125, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi constatado por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, IML e perícia da Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.