Acidente grave no ES: 5 pessoas da mesma família morrem na BR-101

Um acidente grave envolvendo dois carros deixou cinco pessoas mortas, na madrugada deste sábado (31), na BR-101, no município de Fundão, loclaizado na Região Metropolitana do Espírito Santo.

Informações da Eco 101 apontam que os veículos, modelo Fiat Uno e um Fiat Bravo, colidiram no KM 231 por volta de 2h30.

Todos os ocupantes do Uno morreram no local, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem e uma mulher, que estavam no outro carro não tiveram ferimentos.

De acordo com o portal G1, a família saiu de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, com destino ao município da Serra, na Grande Vitória.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil também estiveram no local.