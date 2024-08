Acidente gravíssimo deixa três mortos em Alegre

Um acidente envolvendo um caminhão baú e um carro de passeio deixou três mortos na BR-482, neste sábado (31), na zona rural do município do Alegre, no Espírito Santo.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias de outros serviços emergenciais estão no local.

LEIA TAMBÉM:

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também foram acionados para perícia e procedimentos cabíveis.

Por meio de nota, a Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na tarde deste sábado (31), por volta das 13h52, para uma ocorrência de colisão com vítimas fatais, na Rodovia BR 482, na zona rural de Alegre.

Os corpos serão encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, da Polícia Científica (PCIES), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está em andamento.