Anchieta: Iriri ganhará nova praça ainda esse ano

O balneário de Iriri, em Anchieta, ganhará até outubro deste ano uma ampla praça com área de lazer e uma edificação dividida entre quatro restaurantes, banheiros e uma loja de artesanato.

Os trabalhos estão com cerca de 71% da obra concluída, segundo estimativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O equipamento público está sendo edificado na área que era utilizada para eventos, na Praia da Costa Azul, com 2.222,79 m².

Leia também: Turismo capixaba cresce acima da média nacional pelo 3º mês consecutivo

O espaço contará com uma edificação dividida entre quatro restaurantes, banheiros e uma loja de artesanato, com pé-direito duplo e possibilidade de acréscimo de um mezanino. O investimento é realizado com recursos próprios do município.

“A obra fará uma conexão entre a Avenida Dom Helvécio e a orla da Praia Costa Azul”, explica o prefeito Fabrício Petri.

A empresa responsável é a SP Engenharia Ltda. O valor do investimento é de R$ 2,6 milhões. A previsão é que a obra seja concluída em outubro para a realização do Festival de Frutos do Mar 2024.