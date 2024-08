Turismo capixaba cresce acima da média nacional pelo 3º mês consecutivo

O turismo capixaba está em alta: o setor cresceu 4,1% em junho, ao ser comparado a maio, sendo que esse aumento é o terceiro consecutivo acima da média nacional, de 3,4%. A análise dos dados é do Connect da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), com base no Índice de Atividades Turísticas (Iatur), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento mostrou ainda que, após uma forte queda das atividades turísticas capixabas em dezembro de 2023 (-7,9%), praticamente em todos os meses, com exceção de março, o setor de turismo apresentou variações mensais positivas. Aliás, junho foi o período com o segundo maior percentual no ano, atrás apenas do dado registrado em janeiro (4,7%).

No entanto, apesar do crescimento, o turismo não chegou ao nível de junho de 2023. Tendo um desempenho levemente inferior (-0,8%), mas é um sinal positivo de que o setor está em recuperação, de acordo com os especialistas Ana Carolina Julio e Felipe Montini, responsáveis pela análise dos dados no Relatório Connect, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES).

Turismo capixaba

O Iatur indicou também que o desempenho do setor turístico capixaba melhorou consideravelmente no segundo trimestre deste ano. Isso após variações positivas em abril, maio e junho. “Enquanto o volume de atividades no 1º trimestre foi 11,4% menor em relação ao mesmo período de 2023, no segundo trimestre, a queda foi de 6,1%. Isso indica uma boa recuperação do segmento, com uma tendência positiva para os próximos meses”, prevê o Relatório Connect.

Uma das causas para a ampliação do turismo no Espírito Santo é o nível de preços dos produtos turísticos. Isso porque, de modo geral, os valores subiram menos na Grande Vitória (2,14%) do que no Brasil (2,48%) neste ano. Houve queda nos custos de passagens aéreas (-51,46%), passagens de ônibus interestadual (-3,14%) e nos pacotes turísticos (-17,06%). De acordo com os especialistas do relatório, tudo isso contribui para o aumento no número de turistas no estado.

Atividades turísticas

No entanto, outro fator que alavancou as atividades turísticas capixabas em junho foram os grandes eventos como o Espírito Santo Innovation Experience (ESX). Realizado em Vitória, é considerado o maior no estado na área de inovação, tendo mais de 20 mil visitantes. Além da Feira dos Municípios, que ocorreu na Serra e apresentou as 78 cidades e suas cultura, história, gastronomia e locais de lazer. O evento recebeu mais de 80 mil pessoas. E também a Festa do Imigrante Italiano, em Santa Teresa, para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

“Tais eventos são de extrema importância para o setor turístico no estado. Por um lado, eventos como o ESX estão relacionados ao turismo de negócios, com diversos empresários e visitantes de outros estados. Por outro lado, eventos focados na exposição das cidades, como a Feira dos Municípios e a Festa do Imigrante Italiano, permitem que os turistas de outros estados e os próprios capixabas conheçam a diversidade e os atrativos de cada região do Espírito Santo”, ressaltou Ana Carolina Julio.