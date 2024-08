Após boa estreia, piloto capixaba disputa mais uma etapa na Copa Truck

Após boa estreia em Interlagos, o capixaba Hugo Cibien chega em Cascavel para disputar a 6ª Etapa da Copa Truck. A rodada acontecerá neste fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, no Paraná. O piloto da Vannucci Racing busca evolução na temporada 2024 do “Campeonato dos Brutos”.

Além de disputar pela Vannucci Racing, Hugo Cibien também corre pela Stock Series, principal categoria de acesso à Stock Car, com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

O Autódromo de Cascavel é o traçado mais rápido do Brasil. Com 3.058 metros de extensão, a pista conta com oito curvas e quase todas de raio longo, com grandes desafios, como a famosa curva do Bacião e a curva 8, que leva à reta principal.

As velocidades alcançadas passam dos 200 km/h e a média de velocidade dos caminhões durante uma volta em Cascavel chega a 140 km/h, mesmo com radar de 160km/h para diminuir a velocidade final no fim da reta oposta. Com mais de quatro toneladas de peso e mil e duzentos cavalos de potência, Hugo Cibien prevê corridas de alto nível.

“Cascavel é o berço das competições de caminhão no Brasil. A corrida é um grande evento para a região. Por isso, o autódromo sempre está muito lotado nas etapas da competição. Vai ser eletrizante!”, disse o piloto, que assumiu o caminhão Volvo, número 92, na divisão Super Truck Elite.

Por conhecer bem o circuito de Cascavel, Hugo Cibien acredita que isso será um diferencial em sua adaptação na Copa Truck. Para a sexta etapa, a estratégia é desenvolver um bom trabalho em equipe em mais uma rodada da temporada 2024.

“O Rodrigo Taborda, companheiro de equipe, está liderando o campeonato e o foco é pensarmos no título. Quanto a mim, estou em mais uma prova pela Vannucci Racing, e buscando mostrar bom resultado novamente para ajudar a equipe, atrair mais patrocinadores para o meu caminhão e completar o campeonato inteiro”, afirma Cibien.



As duas corridas da 6ª Etapa da Copa Truck serão disputadas neste domingo (1º), a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé no YouTube, no site da CATVE.com e também nos aplicativos Bandplay e SporsTV Play.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo.



O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.

Serviço:

6ª Etapa Copa Truck 2024

Sexta-feira (30/8)

Treino Livre: 11h25 e 15h10

Sábado (31/8)

Treino Livre: 10h15

Classificação: 13h30

Qualificação: 13h52

Domingo (1/9)

Corrida 1: 14h

Corrida 2: 14h30