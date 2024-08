Capixaba conquista medalha de bronze no Mundial de jiu-jítsu

O lutador capixaba Bruno Altoé conquistou a medalha de bronze em mais uma edição do Campeonato Mundial de jiu-jítsu, que aconteceu nesta quinta-feira (29), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O atleta da Nova União perdeu nas semifinais para Lie Wilhelm Manaatua por finalização (mata-leão), faltando 3m42s para o fim do combate.

Lutando na categoria ultra-pesado master 1, na faixa-marrom, Altoé começou a competição na segunda-fase, onde venceu Jacob Austin, da equipe ChekMat. Já nas quartas de final, o capixaba derrotou Melvin Derby, da Inverted Gear. Com a derrota nas semifinais, Bruno Altoé dividiu o 3º lugar com o também brasileiro Milton Ribeiro, da Nós BJJ.

“Gostaria de agradecer a todo mundo que torceu, que vibrou. Esse ano foi muito difícil, porém muito vitorioso. Então a gente encerra aqui (as competições) no ano de 2024 com essa medalha de bronze no Mundial. Só gratidão a Deus, obrigado minha família, minha esposa, meu filho, meus amigos e colegas de equipe”, afirmou.

Sobretudo, o evento aconteceu no Las Vegas Convention Center, em Las Vegas, e essa medalha de bronze aumenta a coleção de conquistas do capixaba, que também teve resultados expressivos em 2024, como o bicampeonato pan-americano de jiu-jítsu, que aconteceu em março deste ano, e o título de campeão brasileiro de jiu-jítsu (CBJJ), em abril. Bruno Altoé também foi campeão mundial de jiu-jítsu na faixa-roxa, em 2021.

O Campeonato Mundial de jiu-jítsu é organizado pela International Brazilian Jiu-jítsu Federation (IBJJF) e Bruno Altoé representa a equipe Nova União. Além da faixa-marrom de jiu-jitsu, o atleta também é faixa-preta de judô e ex-integrante da seleção brasileira de judô.