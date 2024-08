Ar frio ainda predomina nesta quarta (28) no ES; confira como fica o tempo

Nesta quarta-feira (28), o ar frio e seco pós-frontal diminui a nebulosidade no Espírito Santo.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, há previsão de chuva rápida pela manhã no litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários.

Nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória, haverá poucas nuvens e sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade ao longo do litoral.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, previsão de chuva fraca na madrugada e manhã no litoral, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.