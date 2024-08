Assustador! Incêndio em vegetação deixa rastro de destruição; veja o vídeo

Um incêndio de grandes proporções em uma vegetação assustou quem passava pela Rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área atingida corresponde a 90 campos de futebol.

O trabalho de combate as chamas teve início na última segunda-feira (19), e contou com a ajuda de moradores da região. Apesar de não ter mais chamas nesta terça-feira (20), a fumaça ainda prevalece na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o que causou o incêndio na vegetação ainda é desconhecido. O vídeo do incêndio viralizou as redes sociais como o “fim do mundo”.

Veja o vídeo do incêndio em vegetação no ES!