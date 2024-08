Atendimento gratuito para pequenos negócios no Espírito Santo. Confira!

Seja para quem está iniciando ou já empreende há algum tempo, os desafios de manter pequenos negócios podem envolver dilemas comuns. Segundo a última pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae, o aumento dos custos, a falta de clientes e as dívidas estão entre as principais preocupações dos donos de micro e pequenas empresas capixabas.

Leia também: Adolescentes são apreendidos por planejar ataque em creche de Alegre

Para apoiar os empreendedores nessa jornada, 46 agentes do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) estão realizando visitas presenciais aos pequenos negócios e oferecendo consultoria gratuita. A expectativa é que, até o final do ano, mais de 35 mil empresas capixabas sejam beneficiadas pelo programa “Sebrae na sua empresa”.

As visitas estão sendo realizadas em mais de 40 cidades capixabas. Neste ano, o programa já percorreu bairros dos municípios de Iconha, Vargem Alta, Jerônimo Monteiro, Muqui e Piúma, mas a lista de cidades contempladas ainda incluiu Alfredo Chaves, Itapemirim, Guarapari, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Castelo, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Muniz Freire, Linhares, Colatina, Aracruz, Ibiraçu, Fundão, João Neiva, Laranja da Terra, Brejetuba, Domingos Martins, Conceição do Castelo, Santa Leopoldina, Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Ibatiba, Santa Maria de Jetibá, Vitoria, Vila Velha, Serra, Viana, São Mateus, Nova Venécia, Pinheiros, Ecoporanga e Pedro Canário.

Identificação

Os agentes do Sebrae/ES estão sempre uniformizados com uma camisa azul que leva o nome do programa.“Durante as visitas, os consultores fazem uma análise detalhada de diversas áreas da gestão da empresa, como finanças, marketing e processos operacionais. Esse diagnóstico é crucial para identificar oportunidades de aprimoramento”, explica Andrea Gama, analista do Sebrae/ES.

Com base nas informações coletadas, os empreendedores recebem um relatório que inclui uma pontuação comparativa em relação a outras empresas do mesmo setor, além de sugestões personalizadas de boas práticas de gestão. “Nosso objetivo é fornecer orientações que possam ser implementadas de imediato, ajudando os pequenos negócios a otimizar sua gestão e aumentar a competitividade”, destaca Andrea.

Além do diagnóstico, os consultores oferecem suporte em áreas estratégicas para o crescimento das empresas, como o cadastramento no Cadastur — voltado para negócios do setor de turismo —, a criação ou otimização do perfil da empresa no Google Meu Negócio, essencial para aumentar a presença online, e o acesso a um sistema gratuito de fluxo de caixa, disponível no aplicativo do Sebrae, para facilitar o controle financeiro.

Municípios sendo visitados:

Região Metropolitana: Serra, Viana, Vila Velha e Vitória

Região Norte: Ecoporanga, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros e São Mateus

Região Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Castelo, Guarapari, Itapemirim, Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim

Região Caparaó: Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí e Muniz Freire

Região Central: Aracruz, Colatina e Linhares

Região Serrana: Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra e Santa Leopoldina

Municípios que serão visitados:

Região Central: Fundão, Ibiraçu e João Neiva

Região Serrana: Afonso Cláudio, Ibatiba, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante