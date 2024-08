Avante: servidor público entra na disputa pela Prefeitura de Kennedy

O Avante confirmou que vai disputar a Prefeitura de Presidente Kennedy. Apesar de não ter feito tanto alarde, o partido já registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a candidatura do servidor público Brunão do Povo como nome da sigla para a disputa do comando do Poder Executivo municipal.

Após o ato, o servidor público intensificou a pré-campanha eleitoral. Brunão do Povo, cujo nome verdadeiro é Bruno das Neves, traz um novo contexto para corrida eleitoral em Presidente Kennedy, uma vez que mudará o cenário de polarização entre o atual prefeito Dorlei Fontão (PSB) e o ex-prefeito Reginaldo Quinta (PSD), apresentando-se como uma terceira via.

Brunão vai para sua quinta disputa eleitoral. A chapa majoritária será “puro-sangue” e terá como vice-prefeito o funileiro Maiclon Sulivan.

Cenário eleitoral

Dorlei Fontão, atual prefeito e candidato à reeleição pelo PSB, conta com o apoio de uma ampla coligação, que reúne os partidos PSB, Podemos, MDB, Republicanos e Progressistas, além de ser alinhada ao partido do governador Renato Casagrande.

Ele terá como vice-prefeito Tancredo Almeida (PSB), ex-secretário de Assistência Social.

Já o ex-prefeito Reginaldo Quinta, do PSD, tenta retomar ao cargo, embora enfrente um desafio, devido à falta de uma certidão essencial para a disputa.

Ele tem como vice-prefeito em sua chapa o também ex-prefeito Aluízio Corrêa. A coligação que dar sustentação ao projeto de Quinta é composta pelos partidos PSD, Democracia Cristã, União Brasil e PDT.

Candidaturas confirmadas no TSE

Atualmente, apenas Dorlei Fontão e Brunão do Povo registraram suas candidaturas no TSE, com os nomes já disponíveis para consulta online no Divulga Cand.