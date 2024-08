Banestes firma parceria com a Getnet Brasil

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou uma nova parceria de peso para a expansão dos seus resultados comerciais e de aperfeiçoamento das ferramentas de meios de pagamentos para os seus clientes. A partir de agora, os mais de 80 mil clientes pessoa jurídica (PJ) do Banestes passarão a contar com os serviços de intermediação de pagamentos por meios das soluções oferecidas Getnet Brasil, empresa de tecnologia para soluções de pagamento do grupo global PagoNxt.

O diretor de Meios de Pagamentos do Banestes, Marcos Vinicius Nunes Montes, destaca que a parceria reforça o compromisso do banco em fomentar o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, impulsionando o crescimento dos negócios e facilitando o dia a dia dos consumidores. Além disso, representa um marco importante da instituição financeira em oferecer soluções financeiras cada vez mais completas e inovadoras aos clientes.

“A Getnet vai permitir a ampliação, de forma significativa, da nossa oferta de adquirência, proporcionando aos lojistas e empreendedores capixabas o acesso a um portfólio abrangente de soluções de pagamento, com condições competitivas e atendimento personalizado. Acreditamos que a união de nossas expertises trará resultados positivos para todos os envolvidos, consolidando nossa posição como um banco completo e parceiro estratégico para nossos clientes”, disse Montes.

Parceria entre Banestes e Getnet

A nova parceria traz melhorias na operação de meios de pagamentos do Banestes aos seus clientes PJ quanto à logística, modernização das maquininhas e também na operação com especialistas para auxílio da rede de credenciamento.

Entre as soluções, estão à disposição dos clientes PJ do Banestes a oferta de três tipos diferentes de maquininhas para cartões, que contemplam características distintas para pequenas, médias e grandes empresas; a possibilidade de isenção da taxa do equipamento, de acordo com o contrato; a adquirência por meio de links de pagamento, via whatsapp e também para sistemas de e-commerce.

O acordo entre os dois grandes players do mercado financeiro trará importantes oportunidades à frente de SVAs (Serviços de Valor Agregado) da Getnet Brasil, em especial ao Pix.

“Essa parceria é uma grande oportunidade para nós. A expectativa é conquistar novos clientes e oferecer nossos serviços de valor agregado, junto a uma equipe comercial dedicada ao Banestes”, explica o vice-presidente de Vendas da Getnet Brasil, Ricardo Yuanaga.