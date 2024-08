ES lidera saldo de empregos gerados por pequenos negócios no Sudeste

No mês de junho, o Espírito Santo liderou os estados do Sudeste no saldo de empregos criados por micro e pequenas empresas (MPE), de acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, a partir de dados do Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O levantamento mostra que, no estado capixaba, o número foi de 3.462 novos postos de trabalho no sexto mês do ano. A cada mil empregados, esse saldo equivale a 8,62. No Brasil, o índice foi de 6,05, e na região Sudeste ficou em 5,72.

Entre os estados do Sudeste, Rio de Janeiro ficou em segundo lugar no ranking, com saldo proporcional de 6,79; seguido de Minas Gerais, que chegou a 6,75; e, por último, São Paulo, que registrou saldo de 4,79. Mesmo que outros estados tenham tido números absolutos maiores, o Espírito Santo obteve mais empregos gerados proporcionalmente na região, considerando os pequenos negócios.

Assim como em outros meses, o setor de serviços foi o que mais abriu novos postos de trabalho no mês de junho, com 1.497 vagas, seguido do Comércio (800), Indústria e Transformação (706) e Construção (490).

Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a junho, o Espírito Santo registrou 14.770 novas vagas de emprego entre as micro e pequenas empresas (MPE), enquanto as médias e grandes empresas (MGE) foram responsáveis pela criação de 9.193 postos de trabalho.

“Os resultados do primeiro semestre mostram a força das micro e pequenas empresas na geração de empregos e também refletem o bom momento que a economia capixaba atravessa, o que permite a expansão de setores chave, como serviços e comércio”, destacou Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.