Batalhões da PM no Espírito Santo recebem novos cães de faro

O Batalhão de Ação com Cães (BAC) realizou na tarde da última segunda-feira (26), em sua sede, a entrega de cães farejadores para o 5º Batalhão e 10ª Batalhão. Com os semoventes, as Unidades ampliarão a sua capacidade de detecção e garantirão o seu maior nível de segurança para as comunidades de Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Fundão e Guarapari.

Segundo a Polícia Militar, o treinamento e a integração dos cães de faro foram coordenados pelas equipes do BAC, unidade especializada detentora da doutrina e responsável pela capacitação, avaliação e execução da atividade com cães na Polícia Militar.

Na cerimônia de entrega, o comandante do 5° BPM, tenente-coronel Crema, recebeu o cão Heaven, que passa a compor a Patrulha K9 da unidade. E o comandante do 10°BPM, tenente-coronel Walter, recebeu o cão Lobo para o serviço operacional do batalhão.

Em seu discurso, o comandante do BAC, tenente-coronel Carlos Magno, destacou que com a entrega, 30 duplas de binômio passam a compor os efetivos das unidades operacionais em todo o Espírito Santo.

“Esse é um número simbólico que comprova nosso esforço em atribuir essa modalidade de policiamento em todo o Estado. É um trabalho que traz muito resultado e muito orgulho para a unidade”, disse.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, participou da entrega dos cães e reforçou a importância das Patrulhas K9 na atividade policial.

“Esses animais desempenham um papel crucial na identificação e apreensão de substâncias ilícitas, ajudando a criar um ambiente mais seguro para todos”, disse o coronel.