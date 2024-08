Bicicletas roubadas, avaliadas em R$ 160 mil, são recuperadas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC) e, em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), recuperou oito bicicletas que foram roubadas no estado do Rio de Janeiro, durante operação nesta quarta-feira (7).

As bicicletas, avaliadas em cerca de R$ 160 mil, foram localizadas no Centro de Vitória. Três indivíduos foram presos durante a operação e quatro aparelhos celulares recuperados.