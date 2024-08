Carga com 200 mil maços de cigarros contrabandeados é apreendida no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Operação Conjunta com Receita Federal e Polícia Federal, realizou a apreensão de uma carga de cigarro contrabandeado, na manhã dessa quarta-feira (7).

Durante ação, ocorrida no interior de um galpão, no município da Serra, foram encontradas em torno de 400 caixas de papelão, com cerca de 200 mil maços de cigarro, de origem paraguaia, configurando crime de contrabando, além de um caminhão e três automóveis, usados para o transporte do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada para a Sede de Polícia Federal em Vila Velha (ES).