Blitz flagra transporte de mercadorias sem documento fiscal no ES

Em blitz realizada na última quinta-feira (1º), em Colatina, auditores fiscais da Receita Estadual flagraram o transporte de mercadorias sem documentação fiscal. Foram lavrados três autos de infração, no valor total de R$ 24,5 mil, entre multas e impostos devidos, que foram pagos no momento da autuação.

A fiscalização aconteceu na BR-259, no distrito de Baunilha, e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As cargas transportadas sem documentos fiscais eram de ferragens, blocos de concreto e produtos alimentícios. Participaram da ação sete auditores fiscais, da Subgerência Fiscal Região Noroeste.

O auditor fiscal José Luis Silva Marques, subgerente fiscal da Região Noroeste, explica que as ações de fiscalização de mercadorias em trânsito, além de combater a sonegação e a concorrência desleal, têm caráter educativo, dando orientações aos contribuintes para assegurar a conformidade fiscal.