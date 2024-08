Brasileiro Super 15 de Basquete: confira como estão os clubes capixabas

Nesta terça-feira (13), foi realizado o Campeonato Brasileiro Interclubes Super 15 de Basquete 2024, no SESC Guarapari, Espírito Santo.

A competição contou com as classificatórias A e B e, os jogos foram todos no SESC, localizado na cidade de Guarapari. Ao todo, participaram 45 equipes, de 16 estados do Brasil. O Espírito Santo tinha três representantes entre os 45 clubes, sendo: Álvares Cabral, Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf) e Saldanha da Gama.

O campeonato teve uma ótima estrutura para acomodação, lazer e alimentação dos atletas, além de três quadras simultâneas, com jogos de 8h às 22h.

O evento foi realizado pela parceria entre a Confederação Brasileira de Basquete, Federação Capixaba de Basquete, Instituto Viva Vida e o Comitê Brasileiro de Clubes, com apoio da A Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport).

Confira os resultados dos clubes capixabas:

Saldanha da Gama 28 x 64 ASSEJUF

28 x 64 ASSEJUF Saldanha da Gama 22 x MAMPITUBA

22 x MAMPITUBA Saldanha da Gama 14 x 117 Internacional

14 x 117 Internacional Instituto Viva Vida 94 x 22 América

94 x 22 América Instituto Viva Vida 67 x 30 Brasília Basquete

67 x 30 Brasília Basquete Instituto Viva Vida 50 x 38 SOGIPA

50 x 38 SOGIPA Álvares Cabral 55 x 88 Vizinhança

55 x 88 Vizinhança Álvares Cabral 48 x 82 Thalia

48 x 82 Thalia Álvares Cabral 63 x 53 Niterói Basquete Clube