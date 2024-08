Cadastro no SUS: Secretaria de Saúde do ES alerta para atualização

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) está fazendo um alerta aos pacientes do Espírito Santo que aguardam por procedimentos cirúrgicos eletivos ou consultas e exames para que atualizem seus dados de contato no Sistema Único de Saúde (SUS).

É por meio dos dados que é feito o contato com o paciente para a realização dos procedimentos, por isso, é imprescindível que o cadastro esteja sempre atualizado.

Atualmente, 3.760 pacientes com autorização de internação hospitalar para realizar cirurgias eletivas estão com o cadastro desatualizado. O usuário pode conferir se seus dados estão corretos comparecendo à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência em seu município e solicitar a atualização. É importante manter o cadastro completamente preenchido e com endereço e telefones atualizados.



“Muitos pacientes não são localizados em função da troca, em especial, do número de telefone, o que dificulta o contato das equipes de saúde. Por isso realizamos esse alerta: atualize seus dados para que quando você for chamado, as equipes de saúde possam lhe localizar”, declarou o subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Tadeu Marino.



A Sesa está executando o Plano Estadual de Redução de Filas (OperaES) e realizando uma força tarefa para localizar os mais de 3 mil pacientes. O contato para o chamamento dos pacientes que aguardam procedimentos é realizado, principalmente, por meio de ligação telefônica, neste sentido é fundamental que as informações cadastrais estejam corretas.



Segundo a gerente de Assistência Ambulatorial Especializada, da Sesa, Carolina Sanches, embora esse número venha diminuindo, o Estado e os municípios seguem realizando ações para atualização dos cadastros. “É um trabalho de formiguinha, com ações como busca ativa. Mas, é muito importante que o cidadão compreenda a importância de atualizar o cadastro na Unidade de Saúde mais próxima da sua residência. São mais de três mil pacientes que já têm indicação para a cirurgia, mas estão com cadastro desatualizado, e quando chegar a vez deles, o hospital não vai conseguir contatá-los”, disse.

OperaES

Em 2023, a Sesa realizou 126.397 cirurgias eletivas em todas as regiões de saúde do Estado, ultrapassando a meta do Plano Estadual de Redução de Filas (OperaES), que estipulava 110 mil cirurgias para o ano. O número de cirurgias eletivas foi cerca de 20% maior que o ano de 2022, com 105.825 cirurgias realizadas – dado também superior à meta de produção, estipulada em 102 mil cirurgias.

A meta da Sesa para 2024 é realizar 125.000 cirurgias eletivas. Até esta segunda-feira (12), foram realizados 87.500 procedimentos, alcançando 70% da meta estabelecida para o ano.

Ao todo, são 35 unidades hospitalares, entre rede própria e contratualizada, que compõem o OperaES, realizando 20 especialidades de cirurgias eletivas. Os procedimentos ocorrem em todas regiões. Cada unidade hospitalar, seja ela da rede própria da Sesa ou contratualizada para atender às demandas do SUS, tem metas de produção a serem cumpridas ao longo do ano.