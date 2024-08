Candidato mais rico do ES é do Sul do Estado; fortuna impressiona

O candidato a prefeito mais rico do Espírito Santo é o João Paganini (Podemos), que disputará o comando da Prefeitura de Iconha, no Sul do Estado.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o patrimônio declarado pelo candidato é de R$ 23.346.000,98 (vinte e três milhões trezentos e quarenta e seis mil e noventa e oito centavos).

LEIA TAMBÉM: Título de eleitor digital: veja como ter em seu celular

Os recursos advêm de um terreno, 40% de um lote de terras, no valor de R$ 18.349,80; caderneta de poupança em depósito, R$ 3.808,75; ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)Ordinárias Nominativa, R$ 3.404.393,92; outras aplicações e Investimentos cotas de capital junto à instituição financeira, R$ 17.231,94; terrenolote localizado em área urbana, R$ 2.775,88; Terreno, 25% de um terreno rural- situado em Anchieta-ES, no valor de R$ 150.000,00; Terreno, 50% de um terreno rural, localizado em Anchieta-ES, R$ 100.000,00; e caderneta de poupança, em depósito, no valor de R$ 4.234,99.

Também contam entre os patrimônios declarados outras aplicações e Investimentos, adiantamento para futuro aumento de capital, no valor de R$ 5.146.023,33; terreno, 50% de terreno rural localizado em Anchieta-ES, R$ 3.300.000,00; Outras participações societárias, participação no capital social de empresa, equivalente a R$ 292.100,00; outras aplicações e Investimentos, adiantamento para futuro aumento de capital em sociedade, R$ 174.841,80; terreno, 50%terreno rural localizado em Vargem Alta-ES, R$ 100.000,00; ações (inclusive as provenientes de linha telefônica), ações ordinárias, R$ 32.722,50; outras participações societárias, 35% capital social de empresa, R$ 10.500.000,00, aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) no valor de R$ 99.518,07.

Em 12 anos, somados desde 2008, quando Paganini declarou pela última vez os seus bens à Justiça Eleitoral para a candidatura a vice-prefeito, houve um aumento significativo de cerca de14 vezes do seu patrimônio, que era de R$ 1.690.800,00.