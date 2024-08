Cannabis: Poder Legislativo do ES debate uso e regulamentação

A cannabis medicinal estará em pauta no Espírito Santo, nesta quinta-feira (8). Quem vai debater o assunto é a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos.

A audiência tem como objetivo discutir os impactos da regulamentação, uso terapêutico e distribuição de medicamentos a base da cannabis pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento, que será realizado, a partir das 19h, Plenário Dirceu Cardoso, contará com a participação de especialistas, representantes da sociedade civil, autoridades e parlamentares.

“Esta audiência pública é uma oportunidade importante para abordarmos a regulamentação da cannabis medicinal no nosso estado. Precisamos garantir que os pacientes tenham acesso a tratamentos eficazes e seguros, reconhecendo a cannabis como uma opção legítima e necessária para diversas condições de saúde”, afirmou a presidente do colegiado, deputada estadual Camila Valadão (Psol).

