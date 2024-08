Capixaba conquista pódio no Circuito Mundial de Bodyboarding

A etapa das Maldivas do Circuito Mundial de Bodyboarding terminou com pódio para a capixaba Neymara Carvalho. Nesta quarta-feira (7), no último dia de disputas, a pentacampeã mundial ficou com a terceira colocação na categoria Profissional Feminina, após entrar no mar para as quartas de final e a semifinal da competição.

Nas quartas, Neymara venceu a sul-africana Pamela Bowren, avançando para a semi, em que enfrentou a japonesa Namika Yamashita. A vitória foi de Namika, campeã da etapa – derrotou na decisão a compatriota Sari Ohhara.

“Estou muito feliz com meu primeiro pódio da temporada. Estava buscando um bom resultado aqui e consegui. Meu melhor resultado do ano. Namika acabou vencendo o campeonato, ela que realmente estava com uma conexão legal com o mar. Foi a sua primeira vitória e fiquei contente por ela. Agora, devo subir algumas posições no ranking que será divulgado nos próximos dias”, explicou Neymara, 48 anos, atual número sete do ranking mundial, patrocinada pela ArcelorMittal e apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho, que soma dez títulos brasileiros na carreira.

As disputas da quarta etapa do Mundial no Feminino terminaram, mas a programação segue nas Maldivas. Nesta sexta-feira (9), Neymara, ao lado da filha Luna Hardman, fará um aulão para as crianças da comunidade local. Luna, 18 anos, número dois do mundo e bicampeã mundial Pro Junior, também participou da etapa, ficando em nono na classificação geral.

“É o terceiro ano que faço esse aulão aqui. Eu e a Luna fomos convidadas pela organização. A ação faz parte da programação do campeonato, visando o desenvolvimento do bodyboarding local. A competição busca, também, o crescimento do esporte aqui na ilha, para que as pessoas conheçam cada vez mais”, completou.

Das Maldivas, Neymara e Luna seguem para Bali, intensificando os treinamentos ao longo de dez dias. De lá viajam direto para Sintra, em Portugal, para a sexta e última etapa do Circuito Mundial em 2024 – quinta no Feminino, de 3 a 8 de setembro. Mãe e filha viajam acompanhadas de equipe de filmagem, com o produtor Alexandre Iglesias, registrando imagens para um projeto que ainda está sendo desenvolvido, de uma série Ney-Luna no Tour.