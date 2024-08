Capixaba Day McCarthy surge aos prantos após condenação por racismo

Na última quarta-feira (28), a capixaba Day McCarthy, condenada por racismo, apareceu aos prantos em um vídeo em suas redes sociais. Condenada a mais de 8 anos de prisão por proferir ofensas racistas contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, a socialite surgiu desesperada.

Aliás, essa é a maior pena deferida pela Justiça brasileira contra uma pessoa que cometeu injúria racial. “Não quero ser condenada, pelo resto da minha vida, por uma coisa de anos atrás”, disse.

Leia também: Isabel Veloso escreve carta aberta ao filho: “Enfrentaria tudo de novo”

Contudo, ela seguiu o desabafo: “Faz quatro anos que eu me arrependo muito. Eu sinto vergonha”, alegou.

No entanto, a influenciadora disse que já pediu perdão: “Eu paguei os R$ 180 mil. Eu pedi perdão pra Titi, pro Bruno Gagliasso, pra Giovanna Ewbank. Aliás, paguei os honorários de todos os advogados”.

Aliás, Day McCarthy afirmou que é uma nova mulher, liberta de pré-conceitos e que não tem mais que se justificar. “Eu mudei, eu revi os meus conceitos, eu sou outra pessoa. Aliás, fui inocentada. Não devo nada pra Justiça. Aliás, ninguém pode me julgar”, concluiu.

Veja o vídeo!

Sendo assim, se a condenação por racismo, com pena de 8 anos, for mantida, McCarthy pode ser extraditada quando emitirem o mandado de prisão. Giovanna e Bruno ainda não se manifestaram sobre a decisão.

Portanto, o caso de racismo contra Titi aconteceu em 2017. Inclusive, Day McCarthy ofendeu a raça da criança, que tinha quatro anos, além de tecer comentários pejorativos sobre o cabelo dela. “Eu senti, eu acho que o que qualquer ser humano decente sentiria, né? É tristeza. É uma sensação de impotência. Covardia, né? É uma criança”, falou Bruno Gagliasso ao relatar o episódio.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.