Vôlei de praia: Brasileiro Interclubes acontece neste domingo (4) no ES

O Clube AEST, em Manguinhos, na Serra, vai receber a partir desta quinta-feira (1º), até domingo (4), a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de vôlei de praia, na categoria Sub-17.

As partidas vão acontecer na arena de jogos de areia e, a competição é organizada pela AEST, em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Vão participar do torneio agremiações de todo o Brasil e, poderão atuar atletas com idade até 16 anos, que sejam integrados a um clube filiado no Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), vinculados às federações locais, estando devidamente registrados na Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O evento é aberto ao público!

Representam o Clube AEST no Campeonato Brasileiro Interclubes os seguintes atletas:

Ana Beatriz Sanches

Isabela Sallaberry

João Pedro Rangel

Matheus Ribeiro

Antônio Domingos

Lara Mendonça

Ana Lívia Da Silva

Programação:

Quinta-feira (1°)

Jogos do qualifying (classificação para o torneio principal), às 16h

Sexta-feira (2)

Abertura, às 8h

Jogos do torneio principal: 1ª e 2ª rodada (fase de grupos), às 9h

Sábado (3)

Jogos do torneio principal: 2ª rodada, repescagem e oitavas de final, às 9h

Domingo (4)

Jogos do torneio principal: quartas de final, semifinais, disputa de 3º lugar e finais, às 8h

Premiação, às 15h

Equipes participantes:

Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (AEST)

Associação Brasileira de Esporte e Lazer

CT Roberto Calepes

Associação N. C. T. Vôlei

Ceará Sporting Club

Aeroclube RN

Centro de Treinamento Itapema – Pró Raiz

Associação Duovizinhense de Vôlei De Praia

Paulo Coelho Vôlei de Praia/AABB-CBA

Elase C. S. E. Desportivo

Jaraguá Vôlei Clube

Associação dos Pais e Amigos do Basquete – Desportivo-RN

AMIVOLEI

Instituto ACE

Treze Futebol Clube

Associação Esportiva Campo Grande Vôlei

América Futebol Clube

Clube Team Vini Vôlei

Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Sergipe

Dragão do Mar – CFO

Associação Desportiva Centro Olímpico/SP

Duque de Caxias

CRB – Clube de Regatas Brasil

BNB Clube – Fortaleza/CE

Clube Campestre/PB

Instituto Evokar

Associação Atlética Vida e Saúde

Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo

Associação Maringaense de Vôlei de Praia

Associação de Voleibol de Camboriú

SADA

Praia Clube

Mackenzie Esporte Clube