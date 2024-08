Carro furtado no RJ é recuperado pela Guarda Municipal em Cachoeiro

Um carro Toyota Hillux SWD, de cor branca, furtado no Estado do Rio de Janeiro, foi recuperado pela Guarda Civil Municipal na última terça-feira (27), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da GCM, a equipe foi acionada pela central de videomonitoramento e pelo Ciodes (190), pois havia um veículo Toyota Hillux SWD, de cor branca, suspeito de clonagem no bairro Novo Parque.

Ao chegarem no local, os guardas viram o carro e um homem se apresentou como proprietário. Informado sobre a denúncia, ele mostrou somente uma cópia do documento do veículo. Nisso, os agentes constataram que o chassi estava adulterado, os códigos das placas não apresentavam leitura no sistema e o carro estava com sinais de retoque na pintura.

Além disso, foi constatado que o veículo estava com restrição de furto/roubo, original do município de Teresópolis, Rio de Janeiro. O dono foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O carro ficou sob responsabilidade do setor de perícia.