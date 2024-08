Casteglione intensifica campanha com caminhadas em Cachoeiro

O candidato à prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim pelo PT, Carlos Casteglione, intensificou sua campanha, nesta semana. Com caminhadas pelos bairros Agostinho Simonato, IBC e Jardim Itapemirim, o candidato contou com a presença de militância espontânea durante todos os trajetos.

Durante o dia, Casteglione se encontrou com moradores e comerciantes locais, recordando as ações de suas gestões anteriores, apresentando suas propostas e se colocando à disposição para ouvir as reclamações e sugestões da população.

Casteglione enfatizou a importância de revitalizar os locais de lazer da cidade e de uma gestão que dialoga com as necessidades da periferia e da zona rural.

“A recepção do povo é muito calorosa. Estamos muito satisfeitos e felizes com todas as histórias que ouvimos e como nossas gestões ainda são relembradas com carinho e saudade”, afirmou o candidato.

A agenda de campanha de Carlos Casteglione continua, com visita programada ao bairro BNH. O objetivo, segundo a assessoria do candidato, é manter o diálogo com o cachoeirense para deixar a população informada sobre o projeto político de Carlos para Cachoeiro de Itapemirim.