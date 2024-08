Parlamentar capixaba é eleito melhor senador do Brasil pela segunda vez

Na maior premiação da política brasileira, o Prêmio Congresso em Foco, o senador capixaba Fabiano Contarato foi eleito, pela segunda vez consecutiva, o melhor senador do Brasil.

Com 49.799 votos, o parlamentar conquistou o primeiro lugar na votação popular pela internet e teve seu nome anunciado na cerimônia de premiação que ocorreu na noite desta quinta-feira (29), em Brasília.

“É com muita alegria que agradeço a todos que votaram, de todo o Brasil e, em especial, do meu Espírito Santo. Esse reconhecimento é muito importante para nos estimular a ir além e continuar lutando por um país melhor. Quero dividir este prêmio com todos que contribuem para a construção desse trabalho; nosso mandato é participativo. Agradeço especialmente à minha família: Rodrigo, meu esposo, que está aqui, e aos meus filhos, Gabriel e Mariana, que são a razão da minha vida. O apoio de vocês é o que me faz continuar lutando por um país mais justo, fraterno, plural e igualitário para todos e todas”, comemorou.

Contarato também dedicou o prêmio ao padre Júlio Lancellotti. “Uma certa ocasião, perguntaram ao padre Júlio qual era a perspectiva dele. E ele foi taxativo em dizer que a perspectiva dele era o fracasso, porque, nesse sistema, se ele não fracassar, é porque ele aderiu a esse sistema. Faço dele as minhas palavras. Eu sei muito bem o lado que escolhi. Sei que, se você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado; dos excluídos, você vai ser excluído; dos oprimidos, você vai ser oprimido. Mas eu escolhi ficar desse lado, e não quero mudar de lado”, destacou o parlamentar, que é autor da lei que proíbe a ‘arquitetura hostil’ e leva o nome do sacerdote em sua homenagem.

Foi uma noite marcada por emoção e reconhecimento do exercício da política e da democracia. Além de garantir o prêmio principal da noite, Contarato também foi escolhido o melhor senador da Região Sudeste na avaliação do público, ficou entre os melhores do Senado no voto do júri e ficou em primeiro lugar como um dos senadores mais bem avaliados pelos jornalistas que cobrem a política.

O Prêmio Congresso em Foco reconhece os parlamentares que melhor representam a população, conforme votações do público na internet, de jornalistas que cobrem o Congresso e de um júri especializado. A premiação tem como principais objetivos fortalecer a democracia, estimular a cidadania, avaliar o desempenho de deputados e senadores e valorizar aqueles que melhor representam a população, segundo os públicos votantes.