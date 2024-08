Centro de excelência em energias renováveis é instalado no ES

A Findes – por meio Senai ES e em parceria com a EDP, Fortlev Solar, Brametal e ES Gás – inaugurou, nesta sexta-feira (9), o primeiro Centro de Excelência em Energias Renováveis do Espírito Santo.

Com investimentos de mais de R$ 1,8 milhão, o centro está localizado no Senai Civit, município de Serra, e tem o objetivo de formar mão de obra qualificada para atender às novas necessidades do mercado e para estimular profissionais a liderarem esse movimento de transição energética no Estado e no país.

“O Espírito Santo tem grande potencial para desenvolver energias renováveis, como a solar, a eólica e a biomassa. Esta parceria estratégica cria um centro de formação avançado, dedicado a capacitar a próxima geração de profissionais em tecnologias sustentáveis. A escola será um marco na educação profissional, combinando expertise técnica, inovação e compromisso com a sustentabilidade”, destacou o presidente da Findes, Paulo Baraona.

A unidade tem capacidade para atender 450 alunos por dia. Neste mês de agosto, estão abertas 225 vagas para seis cursos.