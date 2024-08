Cidades do Sul do ES recebem alerta de baixa umidade nesta segunda (12)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Espírito Santo nesta segunda-feira (12). Um deles é de baixa umidade em várias cidades do Sul do Estado.

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 19h desta segunda-feira (12), e prevê umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Leia também: Alerta teste da Defesa Civil provoca reações “hilárias” em cachoeirenses

O Inmet orienta a população para: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades em alerta:

Afonso Cláudio

Alegre

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

ES também recebe alerta de ventos costeiros

O segundo aviso emitido pelo Inmet é de ventos costeiros em toda a costa do Espírito Santo.

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta tem início às 23h desta segunda-feira (12), e será encerrado às 15h desta terça-feira (13), e prevê intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Em casos de urgência e emergência, entre em contato com a Defesa Civil (telefone: 199).

Confira as cidades em alerta para ventos costeiros:

Anchieta

Aracruz

Cariacica

Conceição da Barra

Fundão

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Jaguaré

Linhares

Marataízes

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

São Mateus

Serra

Viana

Vila Velha

Vitória